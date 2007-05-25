У регіоналів сказали, коли станеться захоплення Генпрокуратури

Депутат від Партії регіонів Григорій Смітюк заявив, що з п’ятниці на суботу відбудеться силове захоплення Генеральної прокуратури.

"Захоплення намічається в суботу з 4-ї до 7-ї ранку", - зазначив він.

При цьому він додав, що захоплення відбудеться спецпідрозділом "Альфа".

Смітюк також наголосив, що в п’ятницю такого захоплення не буде, оскільки вони не підготовлені і "по-друге тут дуже багато людей".

"Вони дочекаються, доки люди розійдуться, журналістів не буде, і це відбудеться з чотирьох до семи ранку", - додав він.

Відповідаючи на запитання, звідки в нього така інформація, регіонал сказав, що "люди, офіцери не хочуть виконувати (накази про захоплення) і повідомляють нас, депутатів, що ці події готуються".

Смітюк також повідомив, що депутати від коаліції мають намір залишатися в будівлі Генпрокуратури.

Він також наголосив, що вночі в Генпрокуратурі також перебуватиме звільнений президентом з посади Генерального прокурора Святослав Піскун.

Українська правда