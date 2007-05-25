Мороз розповів, який він беззахисний: скляні двері й таке інше

Голова Верховної Ради України V скликання Олександр МОРОЗ стверджує, що має інформація про здійснення сьогодні силового захоплення парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на засіданні ВР.

О.МОРОЗ зазначив, що захоплення «буде здійснено відповідними підрозділами».

«Я хотів би, хто нас чує, попередити: ви, будь ласка, вікон не бийте і дверей, бо це державне майно, і в нас немає тут заборів, гратів і чогось іншого, бо ми цивільна установа, і ми демонструємо відкритість свою, у тому числі і скляними дверима, які є у ВР», - сказав О.МОРОЗ.

«Ми вам відкриємо і якщо треба, я до вас вийду», щоб спитати, «що ви хочете», - додав він.

О.МОРОЗ висловив припущення, що «сьогодні, вочевидь, будуть вдаватися і до спроб встановити специфічний порядок в Генпрокуратурі».

Звертаючись до народних депутатів, О.МОРОЗ сказав, що вони мають бути присутні скрізь для того, щоб «все спостерігати, а не для того, щоб демонструвати там фізичну міць». «Та, власне, і депутат обирався не через те, що у нього мускули великі, а через те, що в нього голова нормальна», - наголосив О.МОРОЗ.

За його словами, необхідно відстежувати всі події, оскільки прийде час - і ми наближати будемо його, - коли за всі неконституційні дії доведеться відповідати за нормами Кримінального кодексу України.

Він вважає, що необхідно шукати варіанти для того, щоб уникнути силових методів вирішення питання.