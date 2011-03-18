ВР слухає звіт голови Фонду держмайна

Народні депутати з фракції "БЮТ-Батьківщина" зайняли свої місця у сесійній залі, і Верховна Рада зараз заслуховує інформацію голови Фонду державного майна України Олександра РЯБЧЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, голова ФДМУ звітує щодо приватизації об’єктів державної власності у 2010-2011 роках.

В урядовій ложі присутні члени Кабінету міністрів України.

Як повідомляв УНІАН, перед цим депутати з фракції "БЮТ-Батьківщина" зібралися біля трибуни Верховної Ради, де виступав перший заступник голови цієї фракції Андрій КОЖЕМ’ЯКІН із заявою.

Деякі з депутатів фракції тримали плакат: «Вимагаємо індексацію пенсій і зарплат на 42%!»

Раніше депутати від БЮТ зареєстрували у ВР проект закону «Про індексацію пенсій, заробітних плат та соціальних виплат на рівень інфляції» та наполягають на його терміновому ухваленні.

За даними "БЮТ-Батьківщини”, реальний показник інфляції в Україні становить 42% проти задекларованого владою рівня у 9%.