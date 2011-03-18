Королевська переконалася, що під податковою стоять тисячні черги

Тисячні черги людей під податковою – яскравий приклад абсурдності деяких норм, закладених у новому Податковому кодексі. Про це заявила голова парламентського комітету з питань промислової й регуляторної політики і підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА під час спілкування з людьми під стінами податкової інспекції в Києві.

Як повідомили УНІАН у прес-службі голови парламентського комітету, сьогодні, 18 березня, народний депутат Н.КОРОЛЕВСЬКА відвідала одну з податкових інспекцій Києва і поспілкувалася з людьми, які стоять у черзі, аби здати декларації. «Те, що по всій країні вишикувалися тисячні черги людей під податковими інспекціями, – яскравий приклад абсурдності деяких норм, закладених у новому Податковому кодексі. Люди змушені цілодобово стояти під стінами податкових інспекцій, втрачаючи дорогоцінний робочий час і збільшуючи збитки як людей, так і держави, яка несе витрати на друкування нікому не потрібних бланків і їх адміністрування», - вважає Н.КОРОЛЕВСЬКА.

За її словами, «Податковий кодекс паралізував роботу економічно активної частини населення, від якої потрібно щомісячно здавати декларації про доходи фізичних осіб. Черги і дефіцит – ось що характеризує економічну ситуацію в країні. Неадекватні й абсурдні положення Податкового кодексу шкодять економіці і створюють можливості для знущання з людей».

Вона відзначила, що навіть на самозайнятих фізичних осіб-підприємців покладено обов`язок щомісячно надавати пусті декларації. Крім того, надання цих документів збігається з терміном подання звітності з податку на додану вартість. «У результаті прості податкові інспектори захлинаються в потоці паперу, а навколо будівель податкових виникли тисячні черги. Я вважаю, що розробники Податкового кодексу, які внесли до нього такі абсурдні норми, повинні, зрештою, понести відповідальність за свої дії!», - заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Голова Комітету Верховної Ради внесла свій законопроект з поправками до Податкового кодексу, який відміняє необхідність здавання до податкових інспекцій пустих бланків декларацій з податку на доходи фізичних осіб. Вона також звернулася з офіційним запитом на ім`я прем`єр-міністра України Миколи АЗАРОВА з пропозицією підтримати даний законопроект і ліквідувати неефективне державне регулювання порядку надання декларації з податку на доходи фізичних осіб платниками податків, які не використовують найману працю.