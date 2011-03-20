Янукович про Лівію, ООН і евакуацію

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ вважає, що зусилля усіх причетних до ситуації у Лівії сторін мають бути, передусім, зосереджені на захисті та гарантуванні безпеки цивільного населення зі шляхетною гуманітарною місією допомоги хворим та постраждалим.

На цьому глава Української держави наголосив у заяві, текст якої передано УНІАН.

«Сьогодні низка держав розпочала спеціальну військову операцію для забезпечення повного виконання резолюцій Ради Безпеки ООН 1970 (2011) та 1973 (2011) щодо ситуації у Лівії», - нагадав В.ЯНУКОВИЧ.

За його словами, відповідно до Статуту ООН резолюції Ради Безпеки є обов’язковими до виконання усіма державами-членами організації, тому Україна неухильно виконуватиме положення згаданих резолюцій.

«При цьому ми особливо відзначаємо положення резолюції 1973 (2011) щодо неприпустимості будь-якої форми іноземної окупації території Лівії», - наголосив Президент України.

«Принципово важливим для нас є те, що навіть в умовах запровадження над територією Лівії зони, забороненої для польотів, мають бути збережені усі необхідні можливості для надання гуманітарної допомоги та здійснення евакуації цивільного населення», - зауважив В.ЯНУКОВИЧ.

«Україна готова надавати таку допомогу та евакуювати українських громадян і громадян наших міжнародних партнерів, в тому числі шляхом надання відповідних операційних сил та засобів», - запевнив глава держави.

В.ЯНУКОВИЧ повідомив, що на його доручення МЗС та інші органи державної влади України продовжують надавати необхідне сприяння громадянам України, які перебувають на території Лівії. «Ми підтримуємо постійний контакт з урядами інших держав, в тому числі тими, що беруть участь у розпочатій військовій операції», - зауважив Президент.

Як наголосив В.ЯНУКОВИЧ, «безумовним пріоритетом для нас є гарантування безпеки наших громадян та їхньої подальшої евакуації з території Лівії так само, як і надання гуманітарної допомоги постраждалим в ході збройного конфлікту в умовах запровадження над територією Лівії зони, забороненої для польотів».