НУ: прожитковий мінімум треба не ліквідовувати, а підвищувати

Прожитковий мінімум треба не ліквідовувати, а підвищувати до реального розміру, який відповідає життєвим потребам людини, вважає секретар парламентського Комітету з питань соціальної політики та праці, народний депутат від «Нашої України» Володимир В’ЯЗІВСЬКИЙ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії “Наша Україна”, коментуючи ініціативу ПрезидентаВіктора ЯНУКОВИЧА «ліквідувати існування у бюджеті такого ганебного поняття, як гарантований розмір прожиткового мінімуму», В.В’ЯЗІВСЬКИЙ назвав ганебним не поняття прожиткового мінімуму, а порушення нинішньою владою чинного законодавства при встановленні його розміру, через що прожитковий мінімум перестав виконувати свою соціально-захисну функцію.

Як зауважив депутат, відповідно до статті 1 закону про прожитковий мінімум, його розмір має бути встановлений на такому рівні, щоб людині цих коштів вистачало на продукти харчування, непродовольчі товари та послуги, забезпечення соціальних та культурних потреб. На даний час місячний розмір прожиткового мінімуму становить для працездатних осіб 894 грн., а для пенсіонерів – 750 грн. «Очевидно, що такий мізерний розмір прожиткового мінімуму не здатен забезпечити навіть елементарних потреб громадян», – зазначив В.В’ЯЗІВСЬКИЙ.

«На сьогодні офіційний рівень прожиткового мінімуму зростає темпами у декілька разів нижчими, ніж реальні ціни на продовольчі товари та комунальні послуги. За даними Рахункової палати, за минулий рік прожитковий мінімум номінально збільшився лише на 2,2%, однак з урахуванням індексу споживчих цін реально знизився на 7,2%. У структурі витрат громадян, які отримують дохід на рівні прожиткового мінімуму, до 80% складають продукти харчування. Зрозуміло, що цих коштів не може бути достатньо для прожиття, якщо гречка зросла в ціні на 300%, а овочі – на 70-100%», – пояснив народний депутат.

Відповідно до закону про прожитковий мінімум, заявив В.В’ЯЗІВСЬКИЙ, товарний набір споживчого кошика, на основі якого розраховується прожитковий мінімум, повинен визначатися кожні 5 років, однак влада не переглядала його з 2000 року. «Це привело до заниження розміру прожиткового мінімуму більше ніж на 50%. Внаслідок чого всі соціальні виплати, що до нього прив’язані, виплачуються в зменшеному обсязі» – наголосив В.В’ЯЗІВСЬКИЙ.

Депутат звернувся до Президента В.ЯНУКОВИЧА і прем’єр-міністра Миколи АЗАРОВА з вимогою невідкладно переглянути соціальні стандарти, закладені у прожитковий мінімум. На його переконання, перелік товарів, включений у споживчий кошик, треба наблизити до рівня цивілізованих країн, оскільки багато необхідних товарів там відсутні в принципі, а наявні – не відповідають мінімальним потребам людини.

В.В’ЯЗІВСЬКИЙ нагадав, що на сьогодні, за даними Держкомстату, близько 12 мільйонів громадян отримують доходи навіть нижче офіційно встановленого рівня прожиткового мінімуму і це говорить про те, що влада не виконує свої соціальні зобов’язання навіть в існуючому обсязі.