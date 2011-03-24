Президент Віктор Янукович застудився, і у нього висока температура. Цю інформацію газеті « Сегодня » підтвердила його новопризначений прес-секретар Дарка Чепак: «У президента - ГРЗ. Оскільки у нього на четвер заплановано держвізит у В`єтнам, Сінгапур і Бруней, вирішено, що сьогодні (у середу) йому краще утриматися від публічних заходів і попрацювати з дому - в резиденції Межигір`я. Інакше стан може загостритися, і візит доведеться відкласти ».

У середу президент хотів особисто взяти участь у роботі шостого з`їзду Федерації профспілок України та з`їзді депутатів від Партії регіонів. Всього місяць тому Янукович уже мав проблеми зі здоров`ям - 27 лютого йому зробили артроскопічну операцію на правому колінному суглобі в клініці «Феофанія». Операція була нескладною - тривала лише годину, і вже 1 березня президент вийшов на роботу. Але лікарі йому рекомендували три тижні щадного режиму.