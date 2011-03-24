Янукович застудився
09:50, 24 березня 2011Політика
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Може зірватися подорож
|Дарка Чепак
У середу президент хотів особисто взяти участь у роботі шостого з`їзду Федерації профспілок України та з`їзді депутатів від Партії регіонів. Всього місяць тому Янукович уже мав проблеми зі здоров`ям - 27 лютого йому зробили артроскопічну операцію на правому колінному суглобі в клініці «Феофанія». Операція була нескладною - тривала лише годину, і вже 1 березня президент вийшов на роботу. Але лікарі йому рекомендували три тижні щадного режиму.
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