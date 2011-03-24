Кучмі висунули обвинувачення

Колишньому Президенту України Леоніду КУЧМІ сьогодні під час допиту у Головному слідчому управління Генеральної прокуратури України було висунуто обвинувачення та між ним і колишнім генералом міліції Олексієм ПУКАЧЕМ відбулася очна ставка.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Л.КУЧМА заявив в інтерв’ю журналістам після допиту в Головному слідчому управлінні Генпрокуратури України.

«Як за радянських часів казали, зустріч пройшла в теплій, дружній обстановці… Але це так, у вигляді жарту, ви самі уявляєте, що такі зустрічі настрою не додають, хоча я нічого не очікував іншого. Можу сказати, що відбулася очна ставка з ПУКАЧЕМ», - сказав Л.КУЧМА, зауваживши, що під час цієї слідчої дії, як йому здається, О.ПУКАЧ вчинює за принципом «людини немає – немає проблем». Це мається на увазі, як зазначив екс-президент, щодо колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Кравченка – на нього можна все звалювати, тому що ніхто нічого вже не може довести.

«Мені висунули обвинувачення. Я почитаю його і в понеділок знову зустрічаємося (мається на увазі зі слідчим Генпрокуратури – УНІАН)», - зазначив Л.КУЧМА, додавши: “а далі подивимось”.

За словами Л.КУЧМИ, під час очної ставки з О.ПУКАЧЕМ він виступав у ролі обвинуваченого, а останній – у ролі свідка. «Ви розумієте, процедура: ставлять питання одному – відповідь читають, і так кожному. Потім кожний читає від початку до кінця, розписується обвинувачений і свідок. ПУКАЧ у ролі свідка, я – як обвинувачений», - сказав екс-президент.

Як повідомляв УНІАН, Генеральна прокуратура порушила стосовно колишнього Президента Л.КУЧМИ кримінальну справу.

За словами першого заступника генпрокурора Рената КУЗЬМІНА, Л.КУЧМА підозрюється у перевищенні влади, наданні незаконних розпоряджень керівництву МВС, що призвело до вбивства журналіста Георгія Гонгадзе.

Восени 2000 року Олександр МОРОЗ представив у Верховній Раді записи М.МЕЛЬНИЧЕНКА, нібито зроблені ним у кабінеті Л.КУЧМИ. За твердженням М.МЕЛЬНИЧЕНКА, у записах йдеться про усунення журналіста Г.Гонгадзе.

14 вересня 2010 року прес-служба Генпрокуратури заявила, що досудове слідство у кримінальній справі за обвинуваченням колишнього генерала міліції О.ПУКАЧА у вбивстві журналіста Г.Гонгадзе закінчується.

За даними ГПУ, слідством встановлено, що замовником цього злочину був на той час глава МВС України Юрій Кравченко.

15 березня 2008 року Апеляційний суд Києва визнав винними у вбивстві Г.Гонгадзе трьох колишніх співробітників Департаменту зовнішнього спостереження і кримінальної розвідки МВС України - Валерія КОСТЕНКА, Миколу ПРОТАСОВА і Олександра ПОПОВИЧА, і призначив їм покарання у вигляді позбавлення волі строком від 12 до 13 років.

Ще один обвинувачений – О.ПУКАЧ – перебував у розшуку з 2005 року. 21 липня 2009 р. у селі Молочки Чуднівського району Житомирської області О.ПУКАЧ був затриманий.

Г.Гонгадзе зник 16 вересня 2000 року. Пізніше в лісі під Таращею у Київській області було знайдене обезголовлене тіло, яке визнали тілом зниклого журналіста.