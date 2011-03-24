Янукович їде у Південно-Східну Азію

25–31 березня Президент України здійснить державні візити до країн Південно-Східної Азії: Соціалістичної Республіки В’єтнам, Республіки Сінгапур та Брунею Даруссаламу. Про це повідомив заступник Глави Адміністрації Президента України Андрій Гончарук.

За його словами, розвиток відносин з країнами Південно-Східної Азії є важливим напрямом української зовнішньої політики, спрямованої на підтримку модернізації держави.

Тому метою південно-східно-азійського турне Президента України є представлення можливостей Української держави у цьому регіоні, внесення конкретних ініціатив щодо розвитку співробітництва та реалізації взаємовигідних проектів.

Як повідомляє офіційний сайт глави держави, у ході державного візиту (25–27 березня 2011 року) до Соціалістичної Республіки В’єтнам – одного з ключових партнерів у Південно-Східній Азії – Президент України Віктор Янукович під час зустрічей з керівництвом країни планує порушити питання подальшого розвитку та інтенсифікації політичного діалогу на найвищому рівні, вироблення нових підходів і методів широкомасштабного співробітництва з метою досягнення конкретних домовленостей щодо поглиблення співпраці, насамперед у торговельно-економічній сфері.

Як зазначив А. Гончарук, візит глави Української держави підтвердить відданість сторін подальшому розвитку багатогранних відносин між Україною та В‘єтнамом з метою максимального використання наявного потенціалу для забезпечення потреб економічного розвитку двох країн, надасть потужного імпульсу зміцненню взаємодії у всіх сферах українсько-в‘єтнамських відносин на близьку та довгострокову перспективи, у тому числі й шляхом підвищення ефективності роботи наявних механізмів двосторонньої співпраці.

Програмою візиту передбачається виступ Президента України на українсько-в‘єтнамському бізнес-форумі, участь у якому братимуть провідні представники ділових кіл двох країн.

У рамках візиту Президента України до В‘єтнаму плануються до підписання 8 важливих документів, спрямованих на поглиблення двостороннього співробітництва.

Перебуваючи з державним візитом у Республіці Сінгапур (28 - 29 березня 2011 року), Президент України В.Янукович має намір зосередити увагу на пріоритетних напрямках взаємодії та конкретних проектах, передусім в торговельно-економічній, військово-технічній та науковій галузях, які можуть бути спільно реалізовані сторонами.

А. Гончарук підкреслив, що українська сторона очікує на домовленості щодо залучення сінгапурських технологій та інвестицій, в тому числі у контексті підготовки та проведення у нашій країні фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу «Євро–2012».

З метою зацікавлення сінгапурських інвесторів до активнішої участі у спільній реалізації важливих проектів у нашій державі Президент України візьме участь у бізнес-форумі та зустрінеться з провідними представниками ділових кіл Республіки Сінгапур.

Державний візит Президента України В.Януковича до Брунею Даруссаламу (30-31 березня 2011 року) покликаний відновити позитивну динаміку політичних контактів на найвищому рівні та двосторонніх відносин, якої вони набули завдяки обміну візитами глав двох держав у 2004 році.

Україна та Бруней мають значний потенціал для розвитку співробітництва у торговельно-економічній, інвестиційній та військово-технічній сферах.

Бруней є потенційно серйозним інвестором, зазначив А. Гончарук, і Україна розраховує на залучення ділових кіл Брунею до реалізації спільних проектів з розбудови своєї інфраструктури.

У рамках візиту планується розширити двосторонню договірно-правову базу відносин, зокрема, шляхом підписання Спільної заяви лідерів обох держав, а також укладення Меморандуму про взаєморозуміння щодо співробітництва у сфері оборони та Угоди про безвізові поїздки громадян.

А. Гончарук особливо наголосив на значенні останнього документу, реалізація якого дозволить значно розширити міжлюдські контакти та поглибити співпрацю у торговельно-економічній, культурно-гуманітарній, науковій та освітянській сферах.