Симоненко наслідує монтера Мечнікова: зранку - заяви, звечора - закони

Лідер фракції КПУ Петро СИМОНЕНКО вважає, що розглядати у Верховній Раді України пакет документів, необхідний для проведення дострокових виборів, можна тільки після того, як 151 народний депутат напише заяви про дострокове припинення своїх повноважень.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам.

«Має бути 151 заява на столі в президії», - сказав П.СИМОНЕНКО.

Лідер також КПУ наголосив, що сьогодні у Президента відбуваються переговори щодо необхідності прийняття пакету документів для проведення дострокових виборів. «Але, фактично, йде відкат від тієї заяви, яка була підписана у неділю», - сказав він. За словами П.СИМОНЕНКА, Президент і опозиція «фактично, мають намір переписати ті домовленості, які існують».