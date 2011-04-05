Януковичу дали путівку на з’їзд регіоналів

Конференція Івано-Франківської обласній організації Партії регіонів обрала делегатом на партійний з’їзд почесного голову Парії регіонів, Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі обласної організації партії.

За наданою інформацією, конференція обрала делегатів на XIII з’їзд Партії регіонів, який має відбутися 9 квітня. Всього на з’їзд від Прикарпаття делеговано 13 членів партії.