Януковичу дали путівку на з’їзд регіоналів
12:19, 05 квітня 2011Політика
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Від Прикарпаття
Конференція Івано-Франківської обласній організації Партії регіонів обрала делегатом на партійний з’їзд почесного голову Парії регіонів, Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі обласної організації партії.
За наданою інформацією, конференція обрала делегатів на XIII з’їзд Партії регіонів, який має відбутися 9 квітня. Всього на з’їзд від Прикарпаття делеговано 13 членів партії.
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