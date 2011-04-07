Ющенко зніме кіно
12:44, 07 квітня 2011Політика
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Про плани соратника розказала Ульянченко
|Віра Ульянченко
Про це розповіла журналу WEEKLY.UA.Віра УЛЬЯНЧЕНКО, вірний соратник екс-президента.
Режисер картини Андрій БЕНКЕНДОРФ пропонує неординарні кінематографічні рішення про початок величного сходження молодого Тараса.
«Шевченко — це «наше все», але в ньому так багато не розкритого, не почутого, - вважає В.УЛЬЯНЧЕНКО. - Фільм, як мені видається, відкриє глядачеві багато нового».
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