Тимошенко промова Януковича нагадала кіно про інопланетян-завойовників

Лідер партії «Батьківщина» Юлія ТИМОШЕНКО наголосила, що у посланні Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА до Верховної Ради не прозвучало нічого з того, що очікувала країна.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала на брифінгу.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, дане послання «за змістом, драматизмом, напруженістю, усвідомленістю того, що говорилося, це було не цікавіше, ніж заставка на каналі «Рада».

«Бо насправді нічого, що очікувала країна, сьогодні не пролунало», - додала вона.

При цьому лідер «Батьківщини» підкреслила, що В.ЯНУКОВИЧ не зробив звіту про те, як виконати обіцянки, які він давав під час виборчої кампанії. З її точки зору, жодна із обіцянок не виконана.

Ю.ТИМОШЕНО підкреслила, що у посланні неодноразово звучало слово «ресурс», і «складалося враження, що ця доповідь робилася не лідером нації, не людиною, яка дбає про національні інтереси і життя кожної людини, а це був виступ продавця, який одночасно і продає, і купує ключовий ресурс держави».

На її переконання, виходить, що країну розглядають «як ресурс, яким ще, можливо, трошечки поживиться його оточення».

Ю.ТИМОШЕНКО додала, що все це нагадує відомі блокбастери, «коли інопланетяни приїжджають на іншу планету і їм потрібні ресурси - земля, але без людей».

«Приблизно так виглядало послання Президента України», - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО.