УНП: антиукраїнські сили прикриваються святом Перемоги

Закарпатська обласна організація Української народної партії запропонувала під час відзначення 66-ї річниці перемоги у Другій світовій війні вивісити прапори країн учасників антигітлерівської коаліції і Української повстанської армії на противагу «червоному» прапору. Відповідну заяву розповсюдила прес-служба Закарпатської обласної організації УНП.

Як йдеться у заяві, «ухвалення закону, який зобов`язує вивішувати разом із державним українським прапором червоний прапор на 9 травня – це знущання над пам’яттю знищених комуністами як мінімум 10 мільйонів українців та свідоме невизнання неймовірних страждань, які були принесені українському народу під кривавим червоним радянським прапором з 1917 до 1991 року».

Натомість, представники обласної організації пропонують вивісити прапори країн антигітлерівської коаліції. «На відміну від нинішньої влади, Українська народна партія визнає, що досягти перемоги вдалося лише завдяки спільним діям антигітлерівської коаліції. Також не можна недооцінювати боротьбу Української повстанської армії з фашистами за визволення України», - йдеться у заяві УНП.

«Тепер активно продукуються сталінські пропагандистські міфи, всіляко замовчуючи роль союзників у війні з нацизмом. Прикриваючись святом Перемоги антиукраїнські сили насправді хочуть створити Союз з Росією. Це виражається начебто турботою про ветеранів та іншими «благими» намірами» - зазначає УНП.

«Україна останнім часом дзеркально повторює дії російської влади, - в РФ реабілітують сталінський режим, - у нас з`являються пам’ятники Сталіну, в РФ реабілітують радянську імперію, - в Україні вивішують червоні прапори. Північний сусід наполегливо нав’язує Україні свою політику», - відзначив у заяві голова Закарпатської обласної організації УНП Іван ГАБОР.

Він також додав, що перемога над фашизмом у Другій світовій війні стала можливою завдяки зусиллям народів багатьох країн світу. «Кожна країна - учасниця антигітлерівської коаліції в тій страшній війні, допомагала як могла: зброєю, продовольством, спорядженням та сировиною. Солдати союзників брали участь у бойових діях, разом звільняючи Європу від фашизму», - зазначається у заяві УНП.