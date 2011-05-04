Янукович просить пресу сказати, де влада її гнобить

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ закликає журналістів навести конкретні приклади порушень в державі свободи слова і обіцяє відреагувати на них.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції.

В.ЯНУКОВИЧ зауважив, що про наявність чи відсутність порушень у сфері свободи слова можуть говорити журналісти.

«Це вам, журналісти, судити. Якщо так, наведіть приклади. Я людина конкретна, скажіть, де ви бачите ці утиски з боку влади. Якщо вони є - ми будемо вживати заходи», - сказав Президент.

Він підкреслив, що хоче чесної і професійної розмови з журналістами з цього приводу.

Глава держави наголосив, що є прихильником того, щоб журналісти працювали вільно, а преса була завжди незалежною, але об’єктивною.

Як повідомляв УНІАН, Президент України В.ЯНУКОВИЧ очолив щорічний антирейтинг «Вороги преси», складений Інститутом масової інформації та Київською незалежною медіа-профспілкою.

За даними КНМП, протягом 2010 року президентська охорона неодноразово перешкоджала журналістам виконувати їхні професійні обов’язки, з ефірів знімалися сюжети з критикою глави держави, а під час виборчих перегонів працівники медіа зазнавали перешкоджання своїй законній діяльності з боку членів виборчих комісій. Загалом в антирейтингу зафіксовано 12 випадків порушення прав журналістів з боку Адміністрації Президента В.ЯНУКОВИЧА.

Прем’єр-міністр Микола АЗАРОВ посів друге місце антирейтингу завдяки своїй охороні, яка застосувала силу проти журналістів, а також завдяки своїй прес-службі, яка вимагала від видання повного узгодження журналістського матеріалу з прес-секретарем голови уряду.