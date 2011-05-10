Тягнибок заявляє, що події у Львові спровокувала влада

Події у Львові 9 травня спровокувала влада.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Всеукраїнського об’єднання “Свобода”, про це заявив лідер ВО «Свобода» Олег ТЯГНИБОК, коментуючи події 9 травня 2011 року у Львові.

«Режим ЯНУКОВИЧА зробив усе, щоби провокації у Львові 9 травня відбулися. І в цьому намаганні розбурхати Львів провокатори від влади брутально принизили місцеву громаду, свавільно знехтували рішеннями органів місцевого самоврядування, цинічно потопталися по судовому рішенню, ухваленому іменем України», - сказав О.ТЯГНИБОК.

За його словами, Всеукраїнське об’єднання «Свобода» здійснило усі необхідні законні профілактичні кроки, щоб не допустити 9 травня у Львові провокацій, які анонсували промосковські екстремісти. “В першу чергу, наша політична сила здійснила необхідні політичні кроки. Зокрема, фракції «Свободи» у місцевих радах ініціювали і домоглися ухвалення рішень про неприпустимість використання червоних прапорів у Львові. Політвиконком ВО «Свобода» ухвалив заяву з вимогою до Президента не підписувати відповідний антиконституційний закон та не допустити вивішування червоних прапорів. Крім цього, «Свобода» здійснила юридичну експертизу ухваленого Верховною Радою закону «про червоні прапори», в якій вказала на його неконституційність. Зрештою, Президент ЯНУКОВИЧ, очевидно, усвідомлюючи брутальне порушення Конституції, здійснене коаліцією та демоліберальними тушками, так і не підписав одіозний «червонопрапорний» закон”, - нагадав О.ТЯГНИБОК.

Крім того, за його словами, напередодні 9 травня «Свобода» неодноразово зверталася до правоохоронних органів з вимогою не допустити будь-яких провокації у Львові на День перемоги.

Крім того, за його словами, «Свобода» у судовому порядку домоглася заборони “антидержавних екстремістських шабашів” у Львові.

О.ТЯГНИБОК стверджує, що “влада здійснила і супроводжувала реваншистську «червонопрапорну» провокацію без огляду на її можливі наслідки”. “Зверніть увагу, як цинічно виглядає картина, коли зранку 9 травня правоохоронці не допускали львівських ветеранів та їхні родини для покладання квітів до могил на Марсовому полі, а по обіді, брутально нехтуючи судовим рішенням, мало не за руки завели провокаторів на Пагорб слави і дозволили вчинити антидержавний шабаш, після чого під міліцейським прикриттям вивезли промосковських гастролерів за межі Львова...”, - сказав лідер “Свободи”.

За його словами, “таку ганьбу, коли попри всі судові рішення, влада продовжує інсинуації, не витримали прості львів’яни, які вийшли на вулиці рідного міста, щоби захистити власну честь і гідність та не дати топтати Конституцію і закон. Це була відповідь львівської громади на антиукраїнську провокацію”.

О.ТЯГНИБОК стверджує, що 9 травня 2011 року у Львові не було протистояння протилежних політичних сил. “Це була брутальна провокація влади, яка повинна нести повну відповідальність за свої ганебні дії. 9 травня львівська громада вже дала їм адекватну відповідь. Режим ЯНУКОВИЧА має пам’ятати, що, нехтуючи волею народу, органів місцевого самоврядування, Конституцією, судовими рішеннями, ухваленими іменем України, вона залишає для Нації лише один спосіб дії – революцію. Саме так, зрештою, і починалися революційні події 2004 року», – наголосив О.ТЯГНИБОК.

Як повідомляв УНІАН, учора, 9 травня, після офіційних заходів біля Пагорба Слави і Марсового поля у Львові відбулися зіткнення між представниками патріотичних сил і особами, які святкували День перемоги, - представниками партій КПУ, «Родина», «Русское единство» і ветеранами.

За даними ВО "Свобода", під час зіткнень у Львові було затримано п`ять активістів і прихильників парторганізації «Свободи». Крім того, в лікарню потрапили двоє її членів. Одному, 1983 р.н., прострелили ногу, другому, 1988 р.н., міліційною палицею розбили голову, лікарі діагностували в нього струс мозку.

У свою чергу, Львівська міська організація Партії регіонів заявила, що внаслідок нападу представників ультраправих сил 9 травня у Львові постраждали члени міської організації Партії регіонів, у яких на грудях були пов`язані георгіївські стрічки.