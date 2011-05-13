Харківські депутати робитимуть ранкову зарядку на центральній площі

Члени виконавчого комітету і депутати Харківської міської ради, а такоє усі охочі харків’яни робитимуть ранкову зарядку у центрі міста - на площі Свободи.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі міськради, з такою ініціативою у ході презентації збірки соціальних проектів Харкова виступила заступник Харківського міського голови з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення Світлана ГОРБУНОВА-РУБАН.

За її словами, цей соціальний проект буде спрямований на профілактику захворювань і популяризацію здорового способу життя. Заступник міського голови висловила сподівання, що захід буде справді масовим.

«Мені б хотілося, щоб цей захід був масовим. Я особисто вийду на цю гімнастику перша та із задоволенням покажу приклад іншим чиновникам і всім харків’янам. Мені б хотілося, щоб цю ініціативу підтримали територіальні центри, районні адміністрації, підприємства та жителі нашого міста», - сказала С.ГОРБУНОВА-РУБАН.

«Якщо все вийде, Харків починатиме свій ранок з того, що люди вийдуть на вулиці, зроблять гімнастику, посміхнуться один одному і з гарним настроєм підуть на свої робочі місця», - зауважила вона.