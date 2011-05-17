Новим главою МОЗ поставлять донецького?

У фракції “Наша Україна – Народна самооборона” не виключають, що наступним міністром охорони здоров’я може стати нинішній перший заступник глави МОЗ Олександр АНІЩЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам заявив член фракції НУ-НС Володимир КАРПУК.

«Я думаю, що новим міністром охорони здоров’я буде перший заступник О.АНІЩЕНКО», - сказав народний депутат.

При цьому він наголосив, що це його думка, і він не знає позиції Президента чи Кабміну.

Говорячи про можливість, аби це міністерство очолила член фракції Партії регіонів Тетяна БАХТЄЄВА, В.КАРПУК зазначив, що вона на своєму місці – голови Комітету ВР з питань охорони здоров’я.

«І вона досить ефективно займається своєю роботою», - сказав він.

Народний депутат також додав, що відставка Іллі ЄМЦЯ була передбачувана.

«Це рішення Президента було передбачуване, принаймні, про це говорять останні два місяці», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 17 травня, Президент Віктор ЯНУКОВИЧ заявив, що вирішив звільнити Іллю ЄМЦЯ з посади міністра охорони здоров’я.

За словами глави держави, він мав тривалу розмову з І.ЄМЦЕМ. «Він чудовий фахівець, очолював один із найсучасніших центрів кардіохірургії. Це було головною мотивацією запрошення його на цю високу посаду – міністра. Але йому не вдалося налагодити роботу міністерства належним чином – щоб Міністерство охорони здоров’я почало ефективно працювати, і головне - щоб почали здійснюватися реформи, які ми намітили і які вкрай необхідні», – констатував В.ЯНУКОВИЧ.

Пізніше на сайті Президента з’явився указ про звільнення І.ЄМЦЯ з посади міністра охорони здоров`я України.