У БЮТ хочуть з «горе-кіпріотів» зробити українських патріотів

Збільшити доходи державного бюджету на один мільярд гривень за рахунок денонсації Угоди між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік і Урядом Республіки Кіпр про уникнення подвійного оподаткування доходів та майна пропонує у законопроекті № 8498 народний депутат України фракції «БЮТ-Батьківщина», міністр соціальної політики та праці опозиційного уряду Андрій Павловський.

За словами народного депутата, законопроект спрямовано на відновлення соціальної справедливості.

«Олігархи деруть останню шкуру з українського трудівника та споживача, а прибутки виводять в офшори і податків не платять. Держава має примусити цих горе-кіпріотів стати українськими патріотами, працювати на вітчизняну економіку» – підкреслив Андрій Павловський.

Депутат зазначив, що відповідно до Угоди між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік і Урядом Республіки Кіпр, яка залишилася Україні у спадок, від оподаткування звільняються будь-які доходи, що виникають на території України або Кіпру, в тому числі дивіденди, проценти, роялті, доходи від відчуження майна тощо, які перераховуються з однієї країни в іншу.

За словами автора законопроекту, цією сумнозвісною угодою створено сприятливі можливості для великого бізнесу цілком «легально», без будь-якого оподаткування виводити за кордон з України значні суми коштів.

Своєю ініціативою депутат має на меті перешкодити власникам багатьох підприємств використовувати кіпрський офшор для створення схем ухиляння від податків.

«Використання офшорів позбавляє державу необхідних коштів для забезпечення достойного рівня соціального захисту громадян і призводить до небаченого у європейському світі коллапсу з пенсійним забезпеченням» - переконаний Павловський.