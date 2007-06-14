Табачник пропонує спалити опудало Ющенка

Тих, хто порушує Конституцію, варто було б спалювати на багатті або хоча б зображення порушників.

Таку позицію в серцях висловив віце-прем`єр-міністр Дмитро Табачник у ході засідання Організаційного комітету з підготовки святкування 11-й річниці Конституції, повідомляє Українська правдаз посиланням на Лігу.

Табачник, реагуючи на пропозицію народного депутата Сергія Головатого, заснувати якусь національну традицію святкування Дня Конституції, з гіркою іронією відзначив, що можна було б запозичити іспанський звичай часів інквізиції і спалювати на багатті тих, хто порушує Конституцію.

Віце-прем`єр відразу додав, що, оскільки зі скасуванням інквізиції замість самих засуджених стали спалювати їх опудала, то можна було б успадкувати цю більш гуманну форму старої традиції.

Відповідаючи на питання про те, чиє опудало, на його думку, варто було б спалити на День Конституції, Табачник сказав: "Того, хто тупцює вже кілька місяців по Конституції. Персонально".

Відповідаючи на наступне питання, чи може він назвати прізвище цієї людини, Табачник сказав: "Ну, безумовно".

Прізвища він при цьому не назвав, однак недвозначно натякнув на президента Віктора Ющенка.

"Найстрашніше, коли гарант Конституції перетворюється в руйнівника Конституції... Я думаю, що нічого більш трагічного не було в новітній українській історії. Інша справа, що дуже часто є вплив на якусь людину і на магістрат, як на інститут влади, але будь-яка людина, у якої є хоча б ази грамотності, може взяти самостійно Конституцію. Це невеликий документ, прочитати її і потім зрозуміти, хто руйнує Конституцію, хто порушує її. Там усе чітко написано", - сказав віце-прем`єр-міністр.