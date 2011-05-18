Мартинюк думає, що Ляшко після сьогоднішнього до нього близько не підійде

Перший заступник голови Верховної Ради Адам МАРТИНЮК вибачився перед виборцями за сьогоднішній інцидент з народним депутатом України Олегом ЛЯШКОМ.

Як передає кореспондент УНІАН, закриваючи сьогоднішнє засідання ВР, А.МАРТИНЮК вибачився за те, що не стримався через «нахабство» О.ЛЯШКА.

А.МАРТИНЮК зазначив, що «цьому колись треба крапку ставити».

«Ви не все, на щастя, чуєте, що витворяє цей народний депутат, коли приходить до того, хто головує на засіданні. Він переходить будь-які межі», - наголосив перший заступник голови ВР.

А.МАРТИНЮК сказав: «Я думаю, що він (О.ЛЯШКО – УНІАН) до нас не буде наближуватись».