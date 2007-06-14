Опозиція і Плющ ”заблокували” Мороза

У Верховній Раді України досі не розпочалося пленарне засідання. Це пов’язано з тим, що зараз у кабінеті голови ВР Олександра МОРОЗА знаходяться лідер партії «Наша Україна» В’ячеслав КИРИЛЕНКО та лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, вони мають намір з’ясувати, чому досі не оголошують заяв решти народних депутатів про вихід із фракцій та чому не видають трудові книжки.

Як повідомила в інтерв’ю журналістам член фракції Партії регіонів Ганна ГЕРМАН, представники опозиційних сил на запитання депутатів від коаліції відмовилися прямо говорити про мету їх візиту. За словами Г.ГЕРМАН, «вони пожартували, що прийшли за путівками».

Г.ГЕРМАН також повідомила, що в кабінеті О.МОРОЗА знаходиться і секретар РНБО Іван ПЛЮЩ, а декілька депутатів від «Нашої України» перебувають у приймальні голови ВР. За її словами, є інформація, що вони «блокуватимуть кабінет О.МОРОЗА». При цьому, зазначила Г.ГЕРМАН, наразі жодного блокування не відбувається.