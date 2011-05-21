Тимошенко: Росія тиснула не стільки на мене, скільки на всю Україну

Лідер партії "Батьківщина", екс-прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО пояснює, що під час підписання газових угод з Росією тиск чинився не стільки на неї, скільки на Україну.

Про це вона заявила в ефірі "Шустер Live", відповідаючи на запитання російського політики Бориса НЄМЦОВА, що був в студії, чи тиснув на Ю.ТИМОШЕНКО глава уряду Росії Володимир ПУТІН під час підписання газових угод.

"Він тиснув на Україну. Всі знають, що тиск був шалений", - сказала вона. Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що Україну дуже сильно принижували, коли говорили, що вона не транспортує газ до Європи, хоча транспортування здійснювалося. "Тиск чинився на всю країну, на весь народ України", - сказала вона.

Ю.ТИМОШЕНКО також додала, що для ведення переговорів щодо укладення контрактів між "Нафтогазом України" та російською компанією "Газпром" про постачання природного газу в Україну не потрібні були директиви уряду.

"Директиви ніякого відношення до директив Кабінету Міністрів не мають. Директиви прем`єр-міністра, які я згідно з Конституцією і регламентом згідно з міжнародними Віденськими конвенціями, можу підписувати без голосування уряду - це повноваження прем`єр-міністра, і я ним користалася в Москві на переговорах", - сказала вона.

Ю.ТИМОШЕНКО нагадала, що сьогодні вартість російського природного газу для України формується на основі харківських угод, підписаних командою Віктора ЯНУКОВИЧА.