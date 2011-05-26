Власенко зрозумів: Тимошенко хочуть закрити - якщо не в СІЗО, то хоч би в ГПУ

Жодне положення чинного законодавства не встановлює місце та коло осіб, в присутності яких підозрюваний або обвинувачений має ознайомлюватися з матеріалами справи.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії «Батьківщина», про це заявив захисник лідера партії Юлії ТИМОШЕНКО, народний депутат Сергій ВЛАСЕНКО, коментуючи вимогу Генеральної прокуратури ознайомлюватися зі справою у приміщенні відомства.

«Не існує такої норми права, яка зобов’язує підозрюваного або обвинуваченого ознайомлюватися з матеріалами справи винятково у приміщенні Генеральної прокуратури України і винятково у присутності слідчого. Це фантазії прес-служби Генеральної прокуратури», - заявив С.ВЛАСЕНКО.

Він нагадав, що натомість існує чітка норма закону, викладена у статті 218 Кримінально-процесуального кодексу. У ній зазначається, що, по-перше, ознайомлення з матеріалами кримінальної справи – це право обвинуваченого, а не його обов’язок; а по-друге – ознайомлення має відбуватися у «розумні строки», при цьому обвинуваченого і його захисника не можна обмежувати в часі.

«Звичайно, хтось може вважати «розумним» строк ознайомлення з 14-ма томами кримінальної справи в один день. Чи навіть у 15 хвилин. Але при цьому існує усталена практика: в середньому на ознайомлення з одним томом справи йде приблизно тиждень копіткої роботи з матеріалами», - повідомив С.ВЛАСЕНКО.

Він зазначив, що кожен том кримінальної справи містить приблизно 300 сторінок документів.

«Ми ж говоримо не просто про «погортати»: ознайомлення означає уважне читання, аналіз, співставлення, уточнення, консультації з фахівцями, підготовка клопотань, виявлення нестиковок у матеріалах», - пояснив С.ВЛАСЕНКО.

На його думку, Генпрокуратура вимогою ознайомлюватися з матеріалами справи у приміщенні відомства намагається чинити тиск на лідера «Батьківщини». «Основна мета Генеральної прокуратури – не ознайомити Юлію ТИМОШЕНКО з матеріалами кримінальної справи. Після того як їм не вдалося помістити ТИМОШЕНКО в СІЗО – вони хочуть помістити її хоча б у ГПУ», - переконаний захисник Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 25 травня керівник прес-служби Генпрокуратури Юрій БОЙЧЕНКО заявив, що слідчий ГПУ не встановлював екс-прем`єр-міністру Ю.ТИМОШЕНКО та її захиснику терміни для ознайомлення з матеріалами кримінальної справи щодо газових контрактів.