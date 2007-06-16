Депутати від коаліції звернулися в КС щодо указу Президента про вибори 30 вересня

15 червня до Конституційного Суду України надійшло конституційне подання 55 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Указу Президента України „Про призначення позачергових виборів до Верховної Ради України” від 5 червня 2007 року № 497/2007.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Конституційного Суду України.

Як зазначається в повідомленні, згідно з Регламентом Конституційного Суду, конституційне подання передано на вивчення до Секретаріату КСУ.

Як повідомляв УНІАН, 5 червня Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав Указ про призначення позачергових виборів до Верховної Ради України на 30 вересня 2007 року.

В.ЮЩЕНКО прийняв зазначене рішення на реалізацію пунктів 2 і 3 Спільної заяви Президента України, голови Верховної Ради України і прем`єр-міністра України щодо невідкладних заходів, спрямованих на розв`язання політичної кризи шляхом проведення позачергових виборів до Верховної Ради України, від 27 травня 2007 року.

Також це рішення прийнято зважаючи на те, що з 3 червня 2007 року рішеннями вищих керівних органів блоків політичних партій «Блок Юлії Тимошенко» та «Наша Україна», відповідно до частини шостої статті 81 Конституції України, достроково припинені повноваження народних депутатів України, обраних від цих виборчих блоків, що, відповідно до частини другої статті 82 Конституції України та Рішення Конституційного Суду України від 17 жовтня 2002 року № 17–рп/2002, має наслідком неповноважність Верховної Ради України, та враховуючи неможливість відновлення двох третин від конституційного складу Верховної Ради України V скликання, і керуючись пунктом 7 частини першої статті 106 Конституції України.