Литвин хоче у червні «зняти звинувачення» з Верховної Ради

Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН звертається до парламенту України з проханням ухвалити в червні єдиний цілісний закон щодо внесення змін до Податкового кодексу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні під час Погоджувальної ради парламенту.

Голова ВР зауважив, що наразі зареєстровано 39 проектів законів щодо внесення змін до Податкового кодексу.

За словами голови ВР, Комітет з питань податкової політики наразі опрацював низку з них і враховано пропозиції, які викладені в 15 законопроектах.

«Я попросив би голову комітету, чи можемо ми вийти на один уніфікований проект закону, уважно поставившись до тих пропозицій, які внесені… І нам бажано в червні прийняти єдиний законопроект, який би мав цілісний системний характер і зняв розмови, дискусії, звинувачення з цього приводу, в тому числі з Верховної Ради», - сказав В.ЛИТВИН.