У Баку відбудеться другий саміт ГУАМ

18-19 червня в Баку відбудеться другий саміт Організації за демократію та економічний розвиток – ГУАМ. 18 червня, заплановано проведення третього засідання ради міністрів закордонних справ, зустріч ГУАМ-США та вперше – зустріч ГУАМ-Японія. Відбудеться також спільне засідання за участю керівників національних органів держав – членів ГУАМ з економічних, правоохоронних і гуманітарних питань. 19 червня – друге засідання ради глав держав та пленарне засідання Ради за участю глав делегацій, запрошений на саміт держав та міжнародних організацій. У роботі саміту братиме участь Президент України Віктор Ющенко.