Коаліція поскаржиться на ЦВК в Генпрокуратуру

Керівництво коаліції завтра, 19 червня, проведе засідання, на якому буде обговорено питання щодо можливості звернення до Генеральної прокуратури відносно бездіяльності Центральної виборчої комісії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам повідомив член фракції Партії регіонів, голова Регламентного комітету ВР Олександр ЄФРЕМОВ.

Він зазначив, що засідання коаліції відбудеться о 9.30.

При цьому О.ЄФРЕМОВ не виключив, що з цього питання до Генпрокуратури може звернутися голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ.

За його словами, на сьогоднішній день неможливо провести повну юридичну процедуру щодо припинення діяльності ВР без відповідного рішення ЦВК.

В той же час, сказав депутат, той лист, який надійшов до ВР від імені голови ЦВК Володимира ШАПОВАЛА, є його одноосібною відповіддю і не є офіційним документом.

«Не маючи рішення ЦВК, у ВР немає підстав, щоб юридично припинити свою діяльність», - сказав він.

У зв’язку з цим, за словами О.ЄФРЕМОВА, Генпрокуратура має розібратися, на якій підставі і хто сьогодні блокує діяльність Центрвиборчкому.