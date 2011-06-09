Луценко підозрює, що Пшонка тримає Вовка на гачку

Колишній міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО заявляє, що суддя Печерського райсуду Києва Сергій ВОВК має безпосередню особисту зацікавленість у розгляді і винесенні вироку за його справою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ЛУЦЕНКО заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам під час перерви у судовому засіданні.

За словами екс-міністра, у часи, коли він очолював МВС, стосовно С.ВОВКА було зібрано матеріали і порушено кримінальну справу «за підробку і використання підробленого рішення суду, викрадення цивільної справи і шахрайське заволодіння земельною ділянкою».

Як зазначив Ю.ЛУЦЕНКО, у подальшому матеріали цієї справи були передані до Генеральної прокуратури. Ю.ЛУЦЕНКО зазначив, що йому не відома подальша доля цієї справи. Однак, додав він, якщо враховувати, що суддя продовжує виконувати свої обов’язки, то можна припустити, що справі хід ніхто не дав. У зв’язку з цим екс-міністр допускає, що Генпрокуратура таким чином «може тримати суддю на гачку».

Ю.ЛУЦЕНКО також зазначив, що якщо суд не задовольнить клопотання про відвід складу суду, заявлений з боку адвокатів його водія, то екс-міністр, зі свого боку, вчергове буде заявляти відвід судді С.ВОВКУ.