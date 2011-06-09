Турчинов: яка тут може бути євроінтеграція?

Перший заступник голови партії "Батьківщина" Олександр ТУРЧИНОВ вважає, що сьогоднішня резолюція Європарпламенту є адекватною ситуації в Україні.

Про це О.ТУРЧИНОВ заявив в ефірі 5 каналу.

"Резолюція цілком адекватна ситуації. Одна річ, коли речники Партії регіонів на кшталт БОГОСЛОВСЬКОЇ розповідають брехню і нісенітниці, інша – коли експерти Євросоюзу, які дуже чітко вивчали ситуацію, дуже небезпечну ситуацію, і, до речі, це констатується в Резолюції, – в Україні сьогодні нема чесного правосуддя", - сказав О.ТУРЧИНОВ.

На його думку, справедлива і незалежна судова система – головна ознака, яка могла б підтверджувати євроінтеграційні цілі України.

"Про яку демократію, про який європейський розвиток можна говорити для нашої країни, коли громадяни України – я навіть не кажу за політиків, за Юлію ТИМОШЕНКО чи за Юрія ЛУЦЕНКА,… у нас 20 тисяч громадян України – декілька років без будь-якого рішення перебувають у слідчих ізоляторах", - зазначив політик.

Відповідаючи на зауваження ведучого про те, що європейські інституції жодного разу не відзначали чесність українських судів, навіть коли при владі були представники сьогоднішньої опозиції, О.ТУРЧИНОВ сказав: "Не було сказано, що Україна є зразком для всього світу. В той же час, якби не критикували діяльність нашого Кабінету Міністрів, ми діяли як демократичний європейський уряд. В наші часи не кидали за ґрати без звинувачень, за політичними обвинуваченнями, не використовували силові структури для зведення рахунків з політичними опонентами. І саме тому виникла ця резолюція найповажнішого в Європі парламенту, який об’єднує всі європейські країни, щодо небезпечної ситуації в Україні".

"Дуже важливо, щоб для країни залишився європейський вектор розвитку. Це – майбутнє. В той же час, одна справа говорити про інтеграцію, про скасування віз, інша – дійсно відповідати тим вимогам, які нам висуває цивілізоване співтовариство. Не можна тільки шляхом пропаганди розповідати, що у нас відбувалася євроінтеграція. Євроінтеграції не може бути, коли в Україні відбувається згортання демократії, цензура, згортання свободи слова, коли обмежуються економічні свободи, коли існує тотальна корупція", - підкреслив О.ТУРЧИНОВ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Європейський парламент ухвалив резолюцію про ситуацію в Україні «Справи Юлії ТИМОШЕНКО та інших членів колишнього уряду». В ній висловлюється занепокоєння вибірковим правосуддям в Україні.

«(Європарламент – УНІАН) стурбований зростанням вибіркового переслідування фігур політичної опозиції в Україні, а також застосуванням непропорційних заходів, зокрема, у випадках Ю.ТИМОШЕНКО і пана ЛУЦЕНКА, колишнього міністра внутрішніх справ», - йдеться, зокрема, у документі.