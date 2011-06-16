Литвин: ми намагаємося законами пристосуватися, а не виправити

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН закликає парламентаріїв відповідально поставитися до ухвалення закону про пенсійну реформу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на засіданні парламенту перед голосуванням у першому читанні за законопроект «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи».

В.ЛИТВИН зазначив, що три законопроекти про реформування пенсійної системи не є досконалими.

Водночас він додав, що, незважаючи на політичні уподобання, народні депутати мають відповідально поставитися до пенсійної реформи.

Він підкреслив: «Не повинна бути притаманна практика, коли ми критикуємо й одночасно чешемо п’яти влади і беремо в олігархів гроші за те, щоб у вільний від роботи час їх критикувати».

Як заявив голова ВР, парламент не влаштовують усі три законопроекти. «Ми можемо продовжувати і далі змагатися у політичних вправах, витончено звинувачувати один одного, але відповідальність лежить на всіх нас», - сказав В.ЛИТВИН.

Він наголосив на необхідності інвентаризації законодавства, що регулює відносини у соціальній сфері, зазначивши, що відповідні закони передбачають «неотоварені» соціальні пільги на суму 160 млрд. грн.

За словами В.ЛИТВИНА, «ми намагаємося законами пристосуватися до ситуації, а не виправити її».

Голова ВР закликав депутатів проголосувати за один із законопроектів, «можливо, з відразою».