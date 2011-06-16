Литвин: ми намагаємося законами пристосуватися, а не виправити
Каже, пенсійну реформу треба прийняти
Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН закликає парламентаріїв відповідально поставитися до ухвалення закону про пенсійну реформу.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на засіданні парламенту перед голосуванням у першому читанні за законопроект «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи».
В.ЛИТВИН зазначив, що три законопроекти про реформування пенсійної системи не є досконалими.
Водночас він додав, що, незважаючи на політичні уподобання, народні депутати мають відповідально поставитися до пенсійної реформи.
Він підкреслив: «Не повинна бути притаманна практика, коли ми критикуємо й одночасно чешемо п’яти влади і беремо в олігархів гроші за те, щоб у вільний від роботи час їх критикувати».
Як заявив голова ВР, парламент не влаштовують усі три законопроекти. «Ми можемо продовжувати і далі змагатися у політичних вправах, витончено звинувачувати один одного, але відповідальність лежить на всіх нас», - сказав В.ЛИТВИН.
Він наголосив на необхідності інвентаризації законодавства, що регулює відносини у соціальній сфері, зазначивши, що відповідні закони передбачають «неотоварені» соціальні пільги на суму 160 млрд. грн.
За словами В.ЛИТВИНА, «ми намагаємося законами пристосуватися до ситуації, а не виправити її».
Голова ВР закликав депутатів проголосувати за один із законопроектів, «можливо, з відразою».