Черновецький стає для ПР загрозою, позбутися якої не виходить?

Лідер ГО «Новий Київ», голова Соціально-Християнської партії Зорян ШКІРЯК заявляє про безперспективність розгляду питання про відставку мера столиці Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО на засіданні сесії Київради і називає це фарсом.

Про це йдеться у коментарі, переданому агентству УНІАН прес-службою З.ШКІРЯКА.

Як пояснив З.ШКІРЯК, владна партія зараз не зацікавлена в цьому. «У Партії регіонів чудово розуміють, що, допустивши відставку ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, вони неминуче зіткнуться з достроковими виборами мера, до яких ні ПОПОВ, ні його «професіонали» не готові», - вважає він.

Разом з тим, З.ШКІРЯК переконаний, що Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ стає реальною загрозою для Партії регіонів.

На його думку, більше за все влада боїться розв'язати руки нинішньому меру. «Будучи повністю вільним від зобов'язань, вивізши сім'ю й активи за кордон, ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ може захотіти «повернути борг» своїм кривдникам за постійне вимотування нервів. Яке, до речі, закінчилося тільки арештами «пішок». У більшості корупційних схем, що проводяться Київрадою за останні роки, чітко простежується участь Партії регіонів. Якщо ці документи побачать світ, вибори у столиці «регіоналам» уже будуть ні до чого. Тобто, і ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, і екс-секретар Київради Олесь ДОВГИЙ «з компанією» є носіями інформації про злодіяння представників правлячого режиму в столиці. Саме тому зараз вдається стримувати накал пристрастей, так як і влада, і «головні черновецькі» залежать один від одного», - заявив З.ШКІРЯК.

Крім того, він вважає, що «регіонали» «продовжують грабувати Київ, але більш витончено, ніж це робив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ».

За словами лідера «Нового Києва», головними питаннями на сесії Київради, яка призначена на 23 червня, стануть «черговий земельний дерибан і питання про аеропорт «Жуляни».

«Тобто, відбувається банальний перерозподіл ресурсів столиці. Я хочу, щоб кияни зрозуміли, що за благими намірами, «видимими» успіхами та красивими картинками на екранах телевізорів стоїть цинічний розрахунок ПОПОВА і його господарів. Їхнє головне завдання: по-тихому перерозподілити між своїми київські активи. При цьому вони грають на публіку у «відповідальних господарників», «професійних управлінців» і ярих «борців з корупцією». Насправді ж будь-який підприємець скаже, на скільки збільшилися хабарі і відкати у КМДА та інших органах київської влади після пришестя цих «горе-рятівників», - стверджує лідер «Нового Києва».

За словами З.ШКІРЯКА, нова владна команда йде шляхом «залякувань учасників, що втягнулися у їхні корупційні схеми на початковій стадії». «Їм просто пояснюють: Будеш платити стільки, крапка. Крок вліво, крок вправо сядеш. Прокуратура і міліція своя», - заявив З.ШКІРЯК.

Він упевнений, що розрубати столичний Гордіїв вузол зможуть тільки дострокові вибори мера і Київради, але коли вони можуть відбудуться невідомо.

«Згідно з рішенням Конституційного Суду, наступні вибори мера мають відбутися у 2012-му, а Київради - у 2013-му році. Я впевнений, що КС не буде змінювати свого рішення. Є можливість винесення постанови ВР, але там більшість «кишенькова» і вона буде виконувати накази АП. Значить, єдина можливість провести дострокові вибори і захистити Київ - це громадянський тиск і масові протести. Інших варіантів немає. Зараз кияни ще не готові, але я впевнений, що до осені настрої городян будуть абсолютно іншими», - зауважив З.ШКІРЯК.

Як повідомляв УНІАН, опозиційні фракції в Київраді ініціюють відставку мера столиці Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО. Відповідний проект рішення, підготовлений, зокрема, фракцією «БЮТ-Батьківщина», уже пройшов розгляд у регламентній комісії Київради.

У свою чергу, фракція «УДАР» через суд намагається довести бездіяльність Київського міського голови, на підставі чого може бути розглянуте питання відставки Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО у Київраді та Верховній Раді, а також призначено дострокові вибори мера.