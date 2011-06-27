Литвин: має відбутися децентралізація влади

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН вважає, що зміни до Конституції потрібні не тільки в частині розподілу повноважень між гілками влади.

Про це він заявив в ефірі Національної телекомпанії України.

В.ЛИТВИН наголосив, що зміни до Конституції потрібні навіть з огляду на те, що необхідність таких змін зафіксована як виконання одного із зобов’язань перед Радою Європи України.

За його словами, зміни потрібні в частині розподілу повноважень, але «це не головне». В.ЛИТВИН підкреслив, що має бути «сильний Президент, повноважна Верховна Рада і відповідальний Кабінет Міністрів».

«Повинна відбутися децентралізація влади, передача повноважень місцевим органам влади» - підкреслив керівник парламенту.

В.ЛИТВИН акцентував на тому, що «має бути, насамперед, підвищення ролі місцевого самоврядування, щоб «ті, кого люди вибирають несли відповідальність за стан справ на місцях, але водночас, щоб вони мали економічні і фінансові важелі».

Спікер вважає, що потрібно «змінити процедуру формування таких важливих інституцій, як Конституційний суд, Рада Національного банку, Національна Рада з питань телебачення і радіомовлення».

«На моє глибоке переконання, помилковим, якщо хочете навіть аморальним є принцип їх формування на основі квотного підходу. Бо це ті інституції, які повинні діяти, виходячи із законів і виходячи виключно з інтересів української держави та її потреб» - додав голова ВР.