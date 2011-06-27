Литвин: мимоволі демонструємо, що в Україні якась надзвичайщина

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН переконаний, що зміни до Конституції має приймати тільки парламент.

Про це він сказав в ефірі Національної телекомпанії України .

В. ЛИТВИН наголосив, що «приймати Конституцію України має тільки Верховна Рада України , бо так вимагає чинна Конституція, оскільки мова йде про зміни, доповнення, про нову редакцію, як там завгодно, Основного закону України».

Керівник парламенту підкреслив, що не заперечує проти ідеї конституційної асамблеї. При цьому уточнив, що «конституційні асамблеї, як правило, створювались, коли йшов процес формування держави, коли була надзвичайно складна ситуація».

За його словами, створюючи конституційну асамблею, «ми тим самим мимоволі демонструємо, що в Україні якась є надзвичайщина».

«Я її не бачу», - наголосив він.

При цьому В.ЛИТВИН додав: «Але якщо конституційна асамблея із залученням експертів і фахівців напрацює прийнятний документ, який би відповідав сьогоденним потребам і перспективам України, то честь їй і хвала».