Нардеп лякає «крахом і катастрофою» через продаж землі

Голова партії «Громадянська позиція», народний депутат Анатолій ГРИЦЕНКО прогнозує, що продаж землі сільськогосподарського призначення в Україні закінчиться крахом і катастрофою для народу.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі А.ГРИЦЕНКА.

«Земельну реформу можна впроваджувати лише за умов довіри до влади, коли суспільство розуміє зміст цієї реформи й у більшості своїй її підтримує, коли стабільна економічна ситуація в світі. Наразі немає жодної з цих умов», - заявив він.

Народний депутат нагадав, Президент Віктора ЯНУКОВИЧ чітко заявив, що виступає за прискорене впровадження ринку земель сільгосппризначення, у результаті чого іноземці отримають право на купівлю української землі. «І хоча потім він побачив, що понад 60% людей цього не сприймають, і почав говорити про мораторій для іноземців, все ж його чітка позиція — максимально швидко впровадити ринок землі», - нагадав голова «Громадянської позиції».

А.ГРИЦЕНКО впевнений, що протягом найближчих п’яти років категорично не можна впроваджувати ринок землі. «Це не продаж автомобіля чи будь-якої іншої продукції. Це стратегічний ресурс нашої держави і кожної сім’ї, яка володіє землею, на всю перспективу – 10, 20, 100, 200 років. Її не можна втратити», - наголосив народний депутат.

Він також повідомив, що у світі є багато країн, в яких не встановлена приватна власність на землю, але вони нормально розвиваються.

«Якщо хтось сумнівається, що земельна реформа в Україні закінчиться крахом і катастрофою для народу, раджу прочитати законопроект про ринок землі на сайті Держкомзему. Як на мене, це не ринок землі, навіть не базар, це - скупка землі кількома сім’ями. Чи сприятиме це розвитку села, агропромислового комплексу, підйому соціальних стандартів наших селян? Ні. Тому що ці люди скуповують не для того, щоб іти в село і там працювати, а для того, щоб потім на спекулятивних операціях перепродати, заробити кількасот мільярдів, й інтереси маленьких українців їх не цікавлять», - підкреслив А.ГРИЦЕНКО.

Голова «Громадянської позиції» також зазначив, щодня у США та Європі друкують по мільярду, а то і більше, доларів і євро, що не підкріплені жодними матеріальними ресурсами. «Їх кинуть туди, де можна буде придбати щось матеріальне. Якби ЯНУКОВИЧ впровадив ринок землі і запустив сюди іноземців, вони швидко скупили б нашу землю, і наш селянин, який мав гектар чи два, отримав би на своєму столі купу отих папірців», - зазначив А.ГРИЦЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 17 червня В.ЯНУКОВИЧ пообіцяв, що з 2012 року в Україні працюватиме ринок землі.

Кабінет міністрів України 20 червня схвалив законопроект «Про ринок земель».