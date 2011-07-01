ЗМІ: Клінтон вважає судовий процес проти Тимошенко політичним

Державний секретар США Гілларі КЛІНТОН вважає, що судовий процес проти екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО є політично вмотивованим.

Про це вона сказала сьогодні, виступаючи на міністерській конференції Спільноти демократій у Вільнюсі, передає «Українська правда» з посиланням на Washington Post.

"КЛІНТОН також висловила занепокоєння, що судовий процес проти колишнього прем‘єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО в Україні є політично вмотивованим, і відмовою Росії дати згоду на участь опозиційної політичної партії у найближчих виборах", - йдеться, зокрема, у публікації.

Як повідомлялося, раніше суддя Печерського райсуду Родіон КІРЄЄВ не дав дозволу на поїздку Ю.ТИМОШЕНКО до Вільнюса 30 червня.

Ю.ТИМОШЕНКО було запрошено взяти участь у конференції «Жінки, які зміцнюють демократію: найкращі практики», організованої Радою жінок світових лідерів, що пройшла вчора у столиці Литви.