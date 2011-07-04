Ющенку радять піти в тінь

Політолог Олексій ГАРАНЬ сумнівається у тому, що присутність екс-Президента України Віктора ЮЩЕНКА у виборчому списку "Нашої України" дозволить цій партії подолати прохідний бар`єр під час наступних виборів до Верховної Ради.

Про це експерт заявив у коментарі Gazeta.ua.

"Якусь частину прихильників ЮЩЕНКО ще має. Насамперед, на Заході України. Але те, що відбулось після президентських виборів, показало хибність його позиції у голосуванні проти всіх. Це голосування не просто підіграло ЯНУКОВИЧУ, а й мало фатальні наслідки для країни", - вважає О.ГАРАНЬ.

"Чи допоможе участь ЮЩЕНКА в цілому "Нашій Україні" подолати прохідний бар`єр, у цьому в мене є великі сумніви", - зазначив політолог.

На його думку, якщо партія "Наша Україна" хоче модернізуватись, то їй треба визнати помилки минулого, а В.ЮЩЕНКО "має піти в тінь".

"Бо інакше "Наша Україна" концентрує на собі увесь той негатив, який був пов`язаний із невиконаними обіцянками та фатальними помилками Президента ЮЩЕНКА", - пояснив експерт.

Водночас О.ГАРАНЬ вважає, що ініціатива "Нашої України" провести 12 липня зустріч опозиційних сил для захисту чесних виборів та узгодження дій під час виборчої кампанії необхідна країні.

"І така ідея надійшла не лише від цієї партії, а й від інших політичних сил. Однак одна справа проголосити об`єднання, а інша річ - реально втілити його у життя", - наголосив О.ГАРАНЬ.

На його думку, якщо "Наша Україна" під час цих переговорів заявить «великий апетит» і вимагатиме підтримати на виборах, наприклад, 50 своїх мажоритарників по всій країні, то це буде нереалістично.

"Очевидно, що треба реально зважувати можливості і внесок кожної з політичних структур. Внесок "Нашої України" зараз не більше 3%. А, можливо, навіть менше", - резюмував О.ГАРАНЬ.

Нагадаємо, голова політради партії "Наша Україна" Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО ініціює проведення 12 липня зустрічі опозиційних сил для захисту чесних виборів.

Раніше він закликав не допустити взаємопоборення патріотів на мажоритарних округах під час парламентських виборів.

Водночас лідер партії "Наша Україна", екс-Президент України Віктор ЮЩЕНКО не відкидає своєї участі у найближчих парламентських виборах, оскільки вважає за необхідне "нести хреста", захищаючи інтереси українців.