У Луганську протестували проти свавілля мажорів

У Луганську пройшла акція протесту представників молодіжних організацій проти «свавілля» дітей впливових батьків - «мажорів».

Як передає кореспондент УНІАН, акція, в якій взяли участь близько 50 осіб, відбулася біля будівлі міської ради.

Молоді люди вимагали притягнути до суду депутата Луганської міськради Романа ЛАНДІКА, який побив дівчину.

Як повідомив присутнім на акції журналістам голова міської організації Партії регіонів, заступник Луганського міського голови Олександр ТКАЧЕНКО, сьогодні відбудеться засідання політради організації, на якій буде розглянуто питання про поведінку Р.ЛАНДІКА.

«Буде однозначне рішення: за недостойну поведінку виключити з Партії регіонів», - зазначив він.

За словами О.ТКАЧЕНКА, подальша процедура полягає в наступному: звернення політради передадуть у фракцію ПР, «щоб ініціювати відкликання депутатського мандата».

Як повідомляв УНІАН, 4 липня вночі в ресторані «Баккара» в Луганську син народного депутата Володимира ЛАНДІКА, депутат Луганської міськради Р.ЛАНДІК побив дівчину.

7 липня прокуратура Луганської області порушила кримінальну справу стосовно Р.ЛАНДІКА за ч. 3 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

10 липня стало відомо, що працівники правоохоронних органів встановили місцезнаходження Р.ЛАНДІКА. Його було затримано в Росії.