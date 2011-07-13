Газета «Дзеркало тижня. Україна» подала до суду на Бойка

Газета «Дзеркало тижня. Україна» подала позов до Печерського районного суду міста Києва до міністра енергетики і вугільної промисловості Юрія БОЙКА.

Сайт видання повідомляє, що «Дзеркало тижня. Україна» і журналісти Юрій НІКОЛОВ і Олексій ШАЛАЙСЬКИЙ подали позов до міністра за його твердження про те, що розслідування газети, опубліковане під назвою «Вишка для Бойка», є «заказухою».

Газета і журналісти просять суд зобов`язати Ю.БОЙКА спростувати його висловлювання через інформаційне агентство УНІАН. Матеріальні вимоги у позові відсутні.

Видання нагадує, що раніше Ю.БОЙКО у коментарі УНІАН повідомив, що має намір звернутися до СБУ з проханням знайти замовників статті «Вишка для Бойка». «Це чиєсь замовлення. Ми зараз попросили СБУ, щоб з`ясували, хто замовник… Це заказуха – сто відсотків», - заявив Ю.БОЙКО.

Газета писала у цій статті про тендер «Чорноморнафтогазу», на якому той придбав за 400 млн. доларів бурову установку, тоді як на світовому ринку така сама установка коштує 250 млн. доларів. Учасниками тендеру стали дві взаємопов`язані зарубіжні фірми.

Пізніше офіційні особи НАК «Нафтогаз України» стверджували, що решта суми (різниця в ціні в 150 млн. доларів) буде витрачена на додаткові товари і послуги, документального підтвердження чому не було надано і дотепер.

Юридичну допомогу виданню надали Інститут розвитку регіональної преси і адвокатське об`єднання «Волков і партнери».

Представляти інтереси «Дзеркала тижня. Україна» в суді будуть юристи об`єднання «Волков і партнери».