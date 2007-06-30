Чи є остаточним рішення Партії регіонів ні з ким на виборах не блокуватися?

Партія регіонів України йтиме на вибори самостійно, без блокування з іншими політичними силами. На цьому наголосив народний депутат України, голова Чернівецького обласного осередку ПР Микола РОМАНЮК на прес-конференції для ЗМІ Буковини.

Як передає кореспондент УНІАН, на його переконання, це рішення політради партії переглядатися не буде.

За його словами, «Регіони» до виборів готові, хоча є кілька причин, через які дострокові вибори можуть не відбутися. «Склалася парадоксальна ситуація. Нібито всі партії готуються до виборчої кампанії, але водночас в країні не працює ні Центральна виборча комісія, ні Конституційний суд, роботу яких, зокрема ЦВК, зривають представники президентської команди», - зазначив народний депутат.

На його думку, «для остаточного вирішення питання мають відбутися політичні переговори, якщо ЦВК не запрацює у плановому режимі».

Загалом, як повідомив журналістам М.РОМАНЮК, на сьогодні у лавах Партії регіонів Буковини перебуває 7,5 тис. членів. Партійні осередки діють у кожному населеному пункті області. «Регіони» мають потужну фракцію в облраді, яка налічує 14 депутатів та 11 мандатів у Чернівецькій міськраді.

«Я задоволений депутатським корпусом від нашої політичної сили», - сказав обласний лідер регіоналів.