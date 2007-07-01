Симоненко: жодні додаткові угоди з Ющенком не мають сенсу

Лідер Комуністичної партії України Петро СИМОНЕНКО не вважає необхідним підписання угоди між Президентом Віктором ЮЩЕНКОМ та лідерами політичних партій про проведення чесних і прозорих виборів.

"Жодна додаткова угода з президентською стороною не має сенсу, оскільки пан ЮЩЕНКО не бажає визнавати іншої думки, окрім власної або думки своїх політико-фінансових інвесторів", - цитує П.СИМОНЕНКА його прес-служба.

Він наголосив, що “у нас вже є угода, якої мають дотримуватися всі – це Конституція України”.

"Треба не підписувати з Президентом політичні угоди, а примушувати ЮЩЕНКА виконувати Конституцію і закони", - вважає лідер КПУ.

Як повідомляв УНІАН, прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ хоче укласти політичну угоду про гарантії на проведення демократичних виборів.

Таку думку він висловив у своїй статті, опублікованій у суботу в "Дзеркалі тижня".

«Для того, щоб виборчий процес пройшов без потрясінь, потрібні нові політичні домовленості, нові гарантії взаємної довіри. Тому пропонується укласти політичну угоду про гарантії проведення демократичних парламентських виборів, яку доцільно підписати президенту, прем`єру, лідерам політичних сил, представлених у Верховній Раді України 5-го скликання, - вважає В.ЯНУКОВИЧ.

До угоди, на його думку, можуть приєднатись і партії, що не були представлені в парламенті 5-го скликання.