В УНІАН - прес-конференція про підсумки роботи ВР V скликання

3 липня об 11-30 в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: “Підсумки роботи ВРУ V скликання: уроки для політиків та виклики для виборців» (за результатами моніторингу діяльності парламенту, здійсненого експертами Фундації «Відкрите суспільство”. Учасники: президент Фундації «Відкрите суспільство» Леся Шевченко, директор Фундації «Відкрите суспільство» Юрій Сиротюк (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Телефон: 417-70-16. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.