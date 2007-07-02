Яценюк на два дні поїхав до Сербії

Міністр закордонних справ України Арсеній ЯЦЕНЮК відбув з дводенним робочим візитом до Республіки Сербія.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МЗС, у рамках візиту міністр відвідає також автономний край Косово і Метохія.

Програмою візиту передбачені зустрічі А.ЯЦЕНЮКА з прем’єр-міністром Сербії Воїславом КОШТУНИЦЕЮ, віце-прем’єр-міністром з питань європейської інтеграції Божидаром ДЖЕЛИЧЕМ і міністром закордонних справ Сербії Вуком ЄРЕМИЧЕМ. Планується також зустріч міністра з представниками ділових кіл Сербії та представниками українсько-русинської громади.

Під час перебування у Косово керівник зовнішньополітичного відомства України зустрінеться з керівником тимчасової Місії ООН в Косово Йоахімом РЮККЕРОМ, керівництвом тимчасових інституцій краю, командуванням багатонаціональних миротворчих сил КФОР, особовим складом українського миротворчого контингенту українсько-польського батальйону, а також з особовим складом поліцейської місії ООН в Косово.