Янукович зайнявся судами

Кабінет Міністрів України розпорядженням № 486-р від 26 червня 2007 року за пропозицією Державної судової адміністрації збільшив граничну чисельність працівників апарату апеляційних та місцевих загальних судів відповідно на 81 і 2419 одиниць.

Текст відповідного розпорядження за підписом прем’єр-міністра України Віктора ЯНУКОВИЧА розміщений на Урядовому порталі.

Уряд пояснює своє рішення необхідністю створення належних умов для функціонування судів і діяльності суддів.

Кабінет Міністрів зобов’язав Мінфін та Державну судову адміністрацію передбачати в проекті Державного бюджету України, починаючи з 2008 року, видатки на утримання апеляційних та місцевих загальних судів з урахуванням збільшення граничної чисельності працівників їх апарату.