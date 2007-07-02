Азаров побуде Януковичем, поки прем`єр на реабілітації

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ проходить курс реабілітації в іспанській клініці, де йому було зроблено операцію на нозі.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Кабінету міністрів України.

Виконання обов`язків голови уряду покладено на першого віце-прем`єр-міністра, міністра фінансів України Миколу АЗАРОВА.

Разом з тим, в прес-службі не уточнили, коли і на який термін прем`єр-міністр полетів до Іспанії.

Як повідомляв УНІАН, В.ЯНУКОВИЧ на прес-конференції 27 червня повідомив, що планує в липні пройти курс реабілітації в іспанській клініці. «Я поки що не збираюся у відпустку, я збираюся поїхати підлікувати своє здоров`я, пройти реабілітацію і привести в порядок свою ногу. Лікарі обіцяють, що до кінця липня я зможу почати грати в теніс», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

При цьому, за його словами, курс реабілітації триватиме не більше 10 днів.