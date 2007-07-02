Кабмін має хорошу новину для Пацюка і погану - для Вовка

Кабінет Міністрів України звільнив Миколу КАЛЮЖНОГО і Анатолія ВОВКА з посад, відповідно, першого заступника і заступника голови Державного комітету України з земельних ресурсів.

Як говориться в розпорядженнях Кабінету Міністрів (№ 477-р і 478-р від 26 червня 2007 р.), розміщених на сайті Верховної Ради, урядовці звільнені у зв`язку з реорганізацією Комітету.

В той же час Кабінет Міністрів України поновив Миколу ПАЦЮКА на посаді заступника голови Державного департаменту ветеринарної медицини - заступника Головного державного інспектора ветеринарної медицини України - начальника управління Державної інспекції ветеринарної медицини.

Текст розпорядження (№ 474-р від 26 червня 2007 р.) опубліковано на сайті Парламенту.

У розпорядженні йдеться, що М.ПАЦЮКА поновлено на посаді з 25 липня 2006 року.

Іншим розпорядженням (№ 472-р від 26 червня 2007 р.) Кабінет Міністрів ввів додатково посади заступника голови Державного департаменту ветеринарної медицини - заступника Головного державного інспектора ветеринарної медицини України - начальника управління Державної інспекції ветеринарної медицини.

Розпорядження підписані прем`єр-міністром Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Як повідомляв УНІАН, робота з реорганізації Державного комітету земельних ресурсів у Державне агентство земельних ресурсів проходила в січні-квітні ц.р.

Кабмін в березні призначив Ігоря ЯЦУКА на посаду голови Державного агентства з земельних ресурсів України.

***М.КАЛЮЖНИЙ обіймав свою посаду з вересня 2006 року, а А.ВОВК - з жовтня 2006 року.

Як повідомляв УНІАН, М.ПАЦЮКА було звільнено з посади заступника голови Державного департаменту ветеринарної медицини - заступника Головного державного інспектора ветеринарної медицини - начальника управління Державної інспекції ветеринарної медицини 6 липня 2006 року.

У постанові про звільнення наголошувалося, що М.ПАЦЮКА звільнено з посади через несумлінне виконання своїх обов`язків, зокрема, щодо контролю за імпортом і транзитом вантажів по території України.

Нагадаємо, що М.ПАЦЮК обіймав зазначену посаду з грудня 2005 року.