Симоненко не хоче ставати лордом

Лідер Комуністичної партії України Петро СИМОНЕНКО заявляє, що ініціативи Президента Віктора ЮЩЕНКА щодо створення двопалатного парламенту – це початок територіального розподілу України.

Як повідомляється на сайті КПУ, на переконання П.СИМОНЕНКА, створення двопалатної Верховної Ради в унітарній Україні є “політичною абсурдністю і небезпечною безглуздістю”.

“Я запитую у Президента та його оточення: коли ви щирі? Тоді, коли виступали проти аналогічних пропозицій КУЧМИ, коли говорите про соборність і єдність, чи коли через двопалатний парламент готуєте федералізацію України з подальшим її розділом на кілька територіальних утворень під прямим чи опосередкованим протекторатом інших країн, зокрема Сполучених Штатів Америки”, - сказав П.СИМОНЕНКО.

Лідер комуністів вважає, що “ЮЩЕНКО намагається не тільки наслідувати свого попередника, а навіть перевершити його у справі узурпації влади, знищення демократії і суверенітету, знищення державності”.

“Недарма КУЧМА - “політичний батько” теперішнього Президента - підтримав ініціативи ЮЩЕНКА по зведенню нанівець повноважень Верховної Ради, в тому числі через створення верхньої палати парламенту. Головна функція, яку “українські лорди” за задумкою ЮЩЕНКА та його оточення мають виконувати, – це блокування роботи депутатів Верховної Ради, обраних народом, через додаткове право вето”, - заявив П.СИМОНЕНКО.

Сьогодні, додав лідер КПУ, “право вето має виключно Президент, а тепер будуть мати ще з три десятки його ставлеників – губернаторів”. “Це, врешті-решт поставить хрест на парламентаризмі в Україні”, впевнений він.

П.СИМОНЕНКО висловив переконання, що сьогодні немає жодних передумов для створення у Верховній Раді такої собі “палати лордів” на український зразок.

“Про яке посилення місцевого самоврядування чи відстоювання інтересів територіальних громад може йти мова, коли всі важелі впливу будуть в руках не обраних чи делегованих громадами представників-депутатів, а в руках місцевих князьків – голів облдержадміністрацій, які одноосібно призначаються Президентом? Таким чином, разом з національним парламентом буде знищено і місцеве самоврядування”, - заявив П.СИМОНЕНКО.

Лідер КПУ також стверджує, що “всі дії Президента ЮЩЕНКА, починаючи з першого дня після виборів до Верховної Ради у 2006 році, були відверто антиукраїнськими і антидержавними. А протягом останніх трьох місяців вчинки Президента взагалі носили антиконституційний характер і повинні розглядатися як злочин проти власного народу і держави”.

“Курс, який з самого початку свого президентства реалізує пан ЮЩЕНКО, спираючись на “помаранчеві” сили, спрямований на ліквідацію політичної реформи і будь-якої можливості з боку громадян України впливати на процес формування влади, можливості контролювати її діяльність загалом і окремих чиновників зокрема. Курс, який реалізує пан ЮЩЕНКО – це курс на знищення генетичного коду багатоетнічної і полікультурної української нації. Це курс на розкол України і створення на мапі світу нової, “націонал-етнічної України” - держави з націоналістичним диктатором на чолі”, - заявив П.СИМОНЕНКО.