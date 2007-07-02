Мороз у Женеві наскаржився на Ющенка

Лідер СПУ, голова Верховної Ради V скликання Олександр МОРОЗ вважає, що в Україні неоліберальні сили на чолі з Президентом Віктором ЮЩЕНКОМ протидіють демократії та Соцпартії.

Як повідомили УНІАН у прес-службі СПУ, про це О.МОРОЗ заявив 29 червня на засіданні Ради Соціалістичного інтернаціоналу в Женеві (Швейцарія)

У контексті дискусії з приводу проблем стабільності в світі О.МОРОЗ торкнувся питань солідарності партій Соцінтерну, пропаганди, внеску лівоцентристських партій у ствердження принципів і цінностей демократичного соціалізму, обміну досвідом, впливу на політику влад у різних державах.

На думку лідера СПУ, «цей напрямок особливо важливий тепер, коли в деяких країнах соціалісти входять у владні коаліції з партіями ліберальної спрямованості та партіями, які відстоюють основи так званого, «чистого ринку» за рахунок соціальних преференцій - при цьому експлуатуючи в гаслах цінності демократичного соціалізму».

«О.МОРОЗ поінформував членів Ради Соціалістичного Інтернаціоналу про політичну ситуацію в Україні, про особливості протидії СПУ й демократії в цілому з боку неоліберальних сил, очолюваних Президентом України, які використовують антиконституційні методи», – наголошується в повідомленні прес-служби СПУ.