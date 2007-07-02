Україна спантеличила Європу?
Політики вагаються
|Віталій ШИБКО
Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, Х.СЕВЕРІНСЕН і Р.ВОЛЬВЕНД виступили під час засідання Моніторингового комітету.
Крім того, повідомив В.ШИБКО, зі співдоповідачами мав зустріч заступник голови Секретаріату Президента Олександр ЧАЛИЙ. Зустріч мала приватний характер, зазначив він, і на неї не були запрошені представники української парламентської делегації.
Характеризуючи думки європейських політиків щодо політичної ситуації в Україні, В.ШИБКО сказав, що «Європа спантеличена», європейські політики вагаються, чи є правові підстави для проведення позачергових парламентських виборів і чи такі вибори відбудуться 30 вересня.
Також, за словами В.ШИБКА, що під час чергової сесії ПАРЄ порушувалося питання про роботу українського парламенту, а в контексті загальної політичної ситуації йшлося про певну загрозу парламентаризму в Україні.