Україна спантеличила Європу?

Під час роботи чергової сесії Парламентської асамблеї ради Європи співдоповідачі Моніторингового комітету ПАРЄ Ханне СЕВЕРІНСЕН і Ренате ВОЛЬВЕНД надали коротку інформацію щодо поточної ситуації в Україні. Про це повідомив на прес-конференції представник української делегації, голова парламентського комітету з іноземних справ Віталій ШИБКО.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, Х.СЕВЕРІНСЕН і Р.ВОЛЬВЕНД виступили під час засідання Моніторингового комітету.

Крім того, повідомив В.ШИБКО, зі співдоповідачами мав зустріч заступник голови Секретаріату Президента Олександр ЧАЛИЙ. Зустріч мала приватний характер, зазначив він, і на неї не були запрошені представники української парламентської делегації.

Характеризуючи думки європейських політиків щодо політичної ситуації в Україні, В.ШИБКО сказав, що «Європа спантеличена», європейські політики вагаються, чи є правові підстави для проведення позачергових парламентських виборів і чи такі вибори відбудуться 30 вересня.

Також, за словами В.ШИБКА, що під час чергової сесії ПАРЄ порушувалося питання про роботу українського парламенту, а в контексті загальної політичної ситуації йшлося про певну загрозу парламентаризму в Україні.