Мороз згадав, як ”підсаджував” Ющенка у президентське крісло

Лідер Соціалістичної партії України Олександр МОРОЗ вважає, що ініційована Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ Конституція є маскуванням його диктаторських намірів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Соцпартії, таку думку О.МОРОЗ висловив, коментуючи конституційні ініціативи В.ЮЩЕНКА.

“Говорити про реакційний характер затії можна, посилаючись на окремі характеристики пропонованого тексту: двопалатний парламент, скорочення кількості депутатів, перегляд недоторканості, як приманка для наївних. Балачки про «посилення парламенту», «збалансованість влади» тощо – це маскування диктаторських намірів, і не більше. Ці питання детально проаналізовані за останні одинадцять років, і кожен не лукавий знайде в проведених дискусіях відповіді на все, що його цікавить. А якщо повірити на слово, то відповідь готова: це юридичне оформлення диктатури, рух до «неродовитої монархії», за влучним висловом Степана ХМАРИ, це «рух у Європу» з головою, повернутою назад”, - сказав О.МОРОЗ.

На його думку, якщо до керівництва Верховної Ради буде допущено представників “Нашої України”, то це приведе до прискореного перегляду політреформи. Водночас, лідер СПУ наголошує, що “півтора роки абсолютної влади і рік після конституційних змін не запам’ятались жодним позитивним зрушенням від Президента”.

О.МОРОЗ нагадує, що за два роки до президентських виборів 2004 року В. ЮЩЕНКО багато разів виступав за перегляд Конституції. “У 2003 році ми разом підписали про це Меморандум, а на посаду Президента його «підсадили» соціалісти після того, як він підписав зобов’язання і разом зі своєю фракцією проголосував за зміни до Конституції.

За нього голосували як за президента-реформатора, демократа. Вже будучи Президентом, ЮЩЕНКО багато разів заявляв про поважне ставлення до Конституції, на якій присягався. Як сталося насправді - всі люди знають”, - зазначає О.МОРОЗ.

Він також спростовує звинуваченні у його зрадництві та підкреслює, що “соціалісти не відступилися від кожного свого принципу, від кожного зобов’язання, залишаються послідовними і вірними своїм принципам”.

“Після наведених вище аргументів дайте собі відповідь на запитання: то хто ж насправді зрадник? Хто відмовляється від своїх зобов’язань і гарантій? Хто десятки разів порушував Конституцію і закони? Хто руйнує судову систему? Хто перебирає на себе повноваження, не передбаченні Основним законом? Таких запитань можна поставити ще десяток. Та відповідь на них однакова і одна”, – наголошує лідер СПУ.